Ольга Рапунцель пожаловалась на бессонные ночи перед родами

Звезда телепроекта «Дома-2» Ольга Рапунцель рассказала поклонникам, как проходят её последние недели перед родами. Оказалось, девушка почти не спит ночами, а днём устаёт от работы по дому и съёмок.





Ольга Рапунцель уже не один раз хвасталась тем, что в её случае беременность проходит очень легко, весело и счастливо. Это подтверждают, по словам Ольги, и врачи. Однако девушка всё испытала на себе одни из самых неприятных моментов беременности. Ольга рассказала подписчикам, что её самочувствие хоть и в нормальном состоянии, но всё же её терзают бессонные ночи.



И можно было бы выспаться днём, но не в случае участницы телестройки. Время с утра до вечера у неё занимают дела по дому: уборка, стирка, глажка, готовка и за собой старается ухаживать. К тому же она не стала отказываться от работы и уверенно высиживает многочасовые съёмки. Поклонники попросили Ольгу сбросить темпы и подумать о ребёнке, а также «нажать» на супруга, чтобы он хоть какую-то помощь дома оказывал. В противном случае, говорят опытные жёны, семья развалится вскоре после рождения малышки.