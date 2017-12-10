Катя Гордон представила композицию о взрослой любви

Экс-кандидат в президенты РФ Катя Гордон представила композицию, где рассказывается о том, какой может быть несчастной любовь взрослой женщины. Знаменитость отметила, что это её подарок всем поклонницам в честь 8 марта, как сообщает VistaNews.

Катя Гордон аргументировала появление именно такого презента желанием, чтобы все переболели такой любовью, потому что только так можно «стать женщиной». Артистка подчеркнула, что у неё такое было, но потом сердце смогло исцелиться. Песню, имеющую название «Камень», можно скачать с официального сайта артистки бесплатно.

По сюжету, когда у взрослой женщины разбитое сердце, то она меняется, желая вдруг стать неопытной влюблённой девочкой. Однако есть понимание, что так сделать уже не получится. Некоторые интернет-пользователи хорошо оценили новую песню Кати Гордон, отметив, что исполнение очень душевное и необычное, а другие раскритиковали, посчитав вокальные данные слабыми.