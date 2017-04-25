Анна Хилькевич возненавидела любимую группу своей дочери

Российская актриса Анна Хилькевич возненавидела группу Open Kids и Quest Pistols Show. Причиной тому стала любовь её дочери Арианны к песне «Круче всех».

Хилькевич рассказала об этом на своей странице в Instagram. Актриса уточнила, что её 2-летняя дочь стала слушать песню «Круче всех». Из-за регулярных повторов данной композиции от Open Kids и Quest Pistols Show, звезда «Универа» стала ненавидеть этих артистов. Песня наполнена танцевальными мотивами, что может нравиться детям разных возрастов.

Поклонники посоветовали Хилькевич найти Арианне новое увлечение, иначе песня надолго заест в голове. «В этом возрасте их легко отвлечь, подарите игрушку или побалуйте вкусностями», - написала одна из подписчиц. Самой же Хилькевич сейчас приходится непросто, ведь накануне она выгнала уже пятую няню, которая не справилась с воспитанием ребёнка.