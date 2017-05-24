Любовь Успенская продемонстрировала кусок программы о юбилее Шуфутинского

13 апреля 2018 года у «короля шансона» Михаила Шуфутинского юбилей, ему исполняется 70 лет. Подруга артиста, певица Любовь Успенская, решила заранее всем рассказать о том, как будут праздновать такую дату, продемонстрировав в Instagram кусок программы.

В коротком ролике, выставленном знаменитостью в Сети, можно увидеть её дуэт с «королём шансона». По словам Любови Успенской, программа выйдет 24 марта на Первом канале. Поклонники поблагодарили артистку за анонс, отметив, что с нетерпением будут ждать.

Некоторые проанализировали то, как Успенская и Шуфутинский выглядели в кадре. Если внешность юбиляра не подвергалась большой критике, то то, в каком образе была его коллега по цеху, интернет-пользователи хорошо не оценили. Они отметили, что слишком заметен «сплошной силикон».