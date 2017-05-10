Дана Борисова: «Люблю сниматься без лифчика на свой телефон»

Звезда Дана Борисова откровенно рассказала о своей борьбе с наркозависимостью и о том, как сложно ей дается отказываться от алкоголя. По словам скандальной персоны, все переписки с интим-предложениями фейковые, хотя она и правда «любит сниматься без лифчика» и делиться снимками с «кое-кем».

Как рассказала Дана Борисова, большинство слухов и историй вокруг нее – выдуманные. Звезда уверенна, что такая «травля» выгодна журналистам, так как они за нее получают рейтинги. Ее и сейчас зовут на шоу, но Борисова решила прекратить обсуждать свои проблемы на всю страну.

Сейчас они живет в квартире, которую для нее снял Андрей Малахов. Он действительно сильно помог Борисовой и она подтвердила, что на реабилитацию он заманил ее обманом. Тогда звезда была «полуразложившимся» человеком и не понимала, что с ней происходит.

Дана Борисова призналась, что любит делать откровенные селфи и сниматься «без лифчика». Она может отправить такие фото некоторым своим знакомым, которые потом оказываются «добрыми людьми» и сливают все в Сеть. Все слухи об эскорте и интим-предложениях она опровергает и заявила, что такие истории – фейк. Звезда по-прежнему надеется вернуть себе дочь и вернуться к полной жизни.

По словам Борисовой, она не пьет и не употребляет наркотики уже 11 месяцев. Это она готова доказать анализами и тестами.