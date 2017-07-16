Татьяна Навка показала Пескова в его легендарных красных штанах

Фигуристка Татьяна Навка в своем Instagram показала снимок Дмитрия Пескова в его уже легендарных красных штанах. Фотография успела собрать более 22 000 лайков и массу комментариев от пользователей.

В Instagram-аккаунте Татьяны Навки появился снимок, на котором ее муж, пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков запечатлен со спины. Мужчина везет на «ватрушке» Надежду Пескову – дочь политика и фигуристки.

Примечательно, что снимке Песков изображен в своих красных штанах, которые долгое время обсуждались в Сети. Сама Навка отметила необычную для политика одежду соответствующим хештегом и смайликом, изображающим смех. В комментариях пользователи указали, что давно ждали, когда же красные штаны Пескова «появятся» вновь. Многие отметили, что Песков, находясь на высокопоставленном посту, находит время для маленькой дочери и уделяет ей внимание.

История с красными штанами Пескова началась в 2016 году, когда один из пользователей Сети опубликовал снимок, на котором политик запечатлен в яркой одежде. Многие отметили, что политик имеет право носить не только строгие костюмы. Однако, большинство пользователей стали шутить над красными штанами и снимок Пескова стал началом «волны» мемов.