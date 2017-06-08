Бузова вошла в ТОП-100 популярнейших исполнителей Европы

Известная российская певица Ольга Бузова пользуется успехом среди любителей музыки в России и многих странах постсоветского региона. Но недавно ее творчество поднялось на новую ступень успеха, её композиция «Она не боится» занимает 85 место в европейских чартах iTunes.

Песня начала свой путь в рейтинге с 89-й позиции и уже успела подняться на 4 строчки. Ольга Бузова хвастается успехами своей песни уже несколько дней, однако до этого были успехи в России и ближайшем зарубежье, где песня уже успела занять 1-ое место. Теперь звезда может поделиться с поклонниками очередным успехом, чем она и занимается в социальных сетях. Стоит отметить, что в топ-100 iTunes Европы российские исполнители попадают крайне редко, так что это однозначный успех.

Среди поклонников бытует мнение, что одной из составляющих успеха Ольги Бузовой является одиночество. Основная часть её репертуара состоит на разрыве отношений, возможно отражая ее расставание с футболистом Тарасовым. Символизм женщины оставшейся один на один со своими проблемами пропитывает все её композиции.