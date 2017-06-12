«Невероятная красота»: Анастасия Заворотнюк рассказала о путешествии на Мальту

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк, прославившаяся за роль няни Вики в «Моей прекрасной няне», решила отдохнуть на острове Мальта. В Сети знаменитость рассказала о первых впечатлениях от путешествия, заявив, что там «невероятная красота», как сообщает VladTime.

В коротком ролике Анастасия Заворотнюк продемонстрировала интересную природу острова. Она отметила, что Мальта – это чудесное место. Поклонники выразили согласие с ней. Они подчеркнули, что смотрится достаточно успокаивающе. Также интернет-пользователи заметили, что и Анастасия Заворотнюк хорошо украшает красоты Мальты, попросив как можно больше выставлять контента из этого путешествия.

Те комментаторы, которым посчастливилось побывать на острове, рассказали о самом интересном, по их мнению. Например, люди посоветовали за красивыми видами отправиться в Голубой грот или воспользоваться паромом для поездки на Гозо.