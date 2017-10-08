Рустам Солнцев: «От простушки Пелагеи Телегин рано или поздно уйдет»

Экс-участник «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что разрыв певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина неизбежен. По словам звезды скандальной телестройки, «простушка» Пелагея не удержат рядом с собой такого «красавчика».

Как отметил Солнцев, решивший, по-видимому, сорвать скандальную волну популярности на фоне слухов о паре певицы и хоккеиста, их брак обречен. Экс-участник «Дом-2» уверен, что последний скандал, когда хоккеиста засняли целующимся с брюнеткой, станет финалом для напряженных отношений звездной пары.

Рустам Солнцев заявил, что своим образом и стилем жизни «простушка» Пелагея не соответствует «красавчику» Телегину. Более того, мужчина вспомнил, что с певицей хоккеист сошелся со скандалом. Как указал Солнцев, Пелагея «увела» Телегина из семьи, что вернется к ней в качестве наказания в будущем.

Видимо, многих удивил тот факт, что скандал с поцелуем хоккеиста Пелагея прокомментировала весьма спокойно. Поклонники ожидали громких скандалов, обвинений и судебных разбирательств. Однако, певица проигнорировала все поводы для слухов и сообщает, что в браке с Телегиным она счастлива.