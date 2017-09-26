В Вашингтоне взрыв метеорита посчитали вторжением НЛО

В штате Вашингтон 7 марта местные жители стали постоянно писать о том, что стали очевидцами то ли землетрясения, то ли вторжения НЛО. Пояснил истинную природу их беспокойства эксперт из американского аэрокосмического агентства NASA, как сообщает VladTime.

В 19.00 по местному времени 7 марта Сеть взорвалась от сообщений жителей Вашингтона, показывающих снимки и ролики неба, где что-то очень ярко светилось. Люди предположили, что это инопланетяне начали захватывать Землю. Однако управление, контролирующее военную и гражданскую авиацию, в то время ничего постороннего или странного над штатом Вашингтон не летало. Окончательно успокоил всех сотрудник NASA.

Оказалось, что в то самое время специалисты ведомства наблюдали за крупным метеоритом, который вошёл в атмосферу Земли, где произошло возгорание в результате трения. Именно последнее и увидели жители штата Вашингтон. Стоит отметить, что ранее сообщалось об НЛО, напоминающем конфеты драже. Пояснение относительно его пока от экспертов не появилось.