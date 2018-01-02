«Дом-2»: Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко замечены в роддоме

СМИ сообщили о том, что бывшие участники шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко были замечены в роддоме. Ранее сообщалось, что роды могут состояться в конце марта, о причинах своего визита в родильное отделение пара звезд скандальной телестройки не сообщает.

Как стало известно, на днях Рапунцель и ее муж посетили роддом. СМИ не известно, прибыли ли они на роды или же решили заранее осмотреть палату. Многие уверенны, что Ольга Рапунцель может родить раньше указанного врачами срока, так как девушка сильно нервничала и не следовала рекомендациям медиков.

По данным, роды должны состояться в конце марта. Однако, новость о том, что звездная пара посетила роддом, стала поводом для слухов о преждевременных родах.

Многие пользователи с нетерпением ждут новостей о Рапунцель и пишут под ее снимками в Instagram пожелания удачи и здоровья, как для самой девушки, так и для ее ребенка. Не так давно сообщалось, что имя своего ребенка Рапунцель держит в тайне. Якобы, она не хочет делиться подробностями об имени будущей дочери даже со своей матерью.