Лена Миро рассказала о наличии у себя игровой зависимости

Скандальный блогер Лена Миро призналась, что у неё есть игровая зависимость. В Instagram интернет-критик сообщила, что «режется», обо всём на свете забывая.

«А могла бы заняться чем-то полезным!» - сокрушается Лена Миро. Речь идёт о мобильном приложении InstaBlogger, которое в конце февраля представила Алёна Водонаева. Это симулятор, где предлагается проделывать разные действия с персонажем, которого олицетворяет сама Водонаева, как сообщает «Версия.Инфо».

«Подсадила меня на игрушку, где я могу почувствовать звездой Instagram. Ага, как будто мне своих проблем не хватает каждый день со своим Instagram», - отметила Лена Миро. Блогер порекомендовала приложение и другим женщинам, хотя и указала, что играть могут только обладательницы iPhone.