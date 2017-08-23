«Похотливо потрогал»: звезда «Дом-2» рассказала о домогательствах отца

Звезда «Дом-2» Анастасия Балинская рассказала, как к ней домогался ее отец. Девушка призналась, что родной папа ее предал, а после ей пришлось испытать аморальное поведение мужчины на себе.

По словам Анастасии Балинской, отец не жил с ней и ее матерью с момента ее 12-летия. После разрыва папа девушки покинул страну и стал жить за границей, начав отношения с новой женой.

Во время их встречи, которая состоялась спустя много дет, отец не стал интересоваться, как у Балинской дела. Вместо этого он пытался ее развратить и домогался к своей дочери. «Он смачно и похотливо потрогал меня за задницу»: призналась звезда «Дом-2».

На проекте «Дом-2» Ананстасия Балинская появилась с декабря 2017 года. Она стремительно набирает популярность и уже зарекомендовала себя в качестве девушки со сложным характером. Балинская пыталась построить отношения с Кудряшовым, но у нее ничего не получилось. Сейчас она в дружеских отношениях с Романом Гриценко и симпатизирует ведущему Андрее Черкасову.

Многие зрители уверены, что Балинская представляет собой весьма трудного человека. Теперь же девушка рассказала, что может быть причиной такого поведения. Предательство отца, попытки домогательств и долгие переживания по этому поводу могли сильно ранить Балинскую, отчего она теперь имеет стойкий характер и сложный нрав.