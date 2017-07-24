«Сейчас импланты выскочат»: Дарью Пынзарь высмеяли за «силиконовую» грудь

Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь посетила празднование Дня Рождения ведущей скандальной телестройки Ксении Бородиной в Милане. Внимание пользователей привлекло глубокое декольте Пынзарь, которым она продемонстрировала результат пластики, «сейчас импланты выскочат»: заявили комментаторы.

Дарья Пынзарь в своем Instagram разместила снимок с Ксенией Бородиной, которая пригласила ее отмечать свой 35-ый День Рождения в Милан. На фото Пынзарь целует Бородину, две звезды «Дом-2» прижались друг-к-другу и, как заявили пользователи, «играют в лучших подруг».

Многие отметили, что Пынзарь не упустила шанс показать свою «новую» грудь. Для празднования Дня Рождения подруги она выбрала черное платье с глубоким декольте, которое максимально обнажило грудь.

Пользователи написали, что «импланты Пынзарь сейчас выскочат», так как она сильно прижалась к Бородиной и декольте опустилось еще ниже, обнажая «новые» формы женщины. Нашлись и те, кто осудил Пынзарь за чрезмерную откровенность, назвав ее образ «развратным и пошлым». Также комментаторы осудили Пынзарь за «наигранность», с которой она усиленно пытается «пиариться» на фоне Бородиной. Многие не верят в искренность дружбы звезд и назвали Пынзарь «страшненькой подружкой» Бородиной.