После очередной пластики Лайму Вайкуле не узнали даже фанаты

В Международный женский день певица Лайма Вайкуле в своем Instagram показала, как ее поздравлял композитор Интарс Бусулис. Поклонники признались, что не сразу узнали Вайкуле, так как ее очередная пластическая операция изменила звезду до неузнаваемости.

Певица Лайма Вайкуле уже не раз была замечена как любительница пластических операций и «инъекций красоты». Однако, недавние ее трансформации привели к тому, что даже самые преданные поклонники едва ли узнали свою любимицу на новом видео. Более того, появились версии о серьезной болезни и проблемах с самочувствием.

Поводом для новой дискуссии стал ролик, который 8 марта в своем Instagram опубликовала Лайма Вайкуле. На нем 63-летняя певица с модной прической и в оригинальном брючном костюме принимает поздравления от певца и композитора Интарса Бусулиса. Мужчина дарит певице цветы и картину, но внимание пользователей привлекло не это.

Многие стали сокрушаться о том, что Лайма Вайкуле «переборщила» с пластикой и уже совсем не похожа на себя прежнюю. Нашлись и те, кто предположил, что звезда заболела. На недавнем мероприятии она появилась в не самом лучшем расположении духа и все решили, что ей плохо из-за болезни.

Однако, большинство сошлось на том, что звезде стоит прекратить увлекаться пластическими операциями. В ином случае, отметили фанаты, они не смогут ее узнать даже с микрофоном в руке.