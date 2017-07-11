Участника американского реалити-шоу оса ужалила за половой орган

Во время съемок первой серии очередного сезона передачи «Голые и напуганные» произошел странный инцидент. Одного из участника шоу оса укусила за «причинное» место.

На съемках серии, показ которой должен состояться 11 марта по каналу «Discovery», свои приключения начал на шоу один из участников – Дюк Брэйди. В дикой природе ему предстояло провести 21 день, куда он отправился абсолютно голым. Как уверяют создатели программы, он был не только обнажен, но и как присуще формату передачи – определенно напуган.

Начало приключения не предвещало беды, но случился удивительный казус. На кончик детородного органа участника сначала села оса, а после полосатое желто-черное насекомое его ужалило, не меняя места пребывания.

Сам Дюк это прокомментировал следующим образом: «Из всех доступных и открытых участков моего тела было выбрано самое неподходящее». На данный момент Брейди чувствует себя прекрасно, но не ясно, заканчилось его участие на шоу или нет.