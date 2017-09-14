«Танцующая лошадь»: в Сети критикуют новое видео с нетрезвыми танцами Волочковой

Скандально-известная балерина Анастасия Волочкова продолжает привлекать внимание к своей персоне весьма своеобразным методом, звезда регулярно публикует видео со своими танцами и моментами с отдыха. В этот раз за неудавшуюся «Макарену» Волочкову назвали «танцующей лошадью» и обвинили в алкоголизме.

В своем Instagram-аккаунте Волочкова показала моменты своего недавнего отдыха. На ролик балерина пляшет вместе со своими друзьями под зажигательную музыку. Для такого мероприятия Волочкова надела короткое черное платье, за которое ее в очередной раз упрекнули в полноте и возможной беременности. Обувь балерины также получила ряд критики, высокие черные ботфорты на платформе «критики Instagram» назвали «копытами».

Особое внимание и критику привлекли именно танцы балерины. Сначала она «лихо отплясывала» под музыку российского исполнителя. Как отметили пользователи, Волочкова не всегда попадала в ритм и ее движения явно показывали, что с алкоголем у нее проблемы. Второй ролик и вовсе понес за собой массу оскорблений.

Волочкову назвали «танцующей лошадью», «алкоголичкой» и «сумасшедшей». Дело в том, что балерина показала, как пыталась танцевать «Макарену». Однако, поначалу ей не удавалось синхронно двигаться с другими исполнительницами танца. Волна критики коснулась и нового избранника Волочковой, ему порекомендовали ограничить Волочкову в спиртном и прекратить столь частые «загулы».