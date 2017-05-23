"Ты носки, а он машину": Глюкоза на 8 марта получила в подарок автомобиль

Известная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, получила машину в подарок на 8 марта. Поклонники возмутились неравноправием между полами.

45-летний бизнесмен нефтяной компании «Ruspetro» Александр Чистяков своей 31-летней жене Наталье Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) подарил автомобиль ярко красного цвета. «Стальным монстром» стал Nissan с сердцем под капотом от Mercedes Beeenz. Снимок автомобиля певица опубликовала на своей странице. При этом, девушка была в восторге от такого подарка, о чём рассказала в описании к фото. «Спасибо за невероятно волшебный день и такие подарки!! Цвет мой любимый) теперь, мне кажется, я чаще буду за рулём», - рассказала Глюкоза. Поклонники обратили внимание на другой момент.

Дело в том, что певица получила в подарок от бизнесмена автомобиль, а её супруг ничем похвастаться на 23 февраля не смог. Некоторые написали про неравноправие полов. «Ты ему носки, а он машину… равноценные подарки, круто», - написал один из недовольных подписчиков. В основном стали возмущаться по этому поводу мужчины. Девушки в комментариях к записи Глюкозы стали успокаивать таких, рассказывая о их зависти к подарку от Александра Чистякова.