Анна Хилькевич рассказала о том, сколько времени потратил ее муж на поиски цветов

Российская актриса Анна Хилькевич ужаснулась количеству покупаемых букетов в период празднования 8 марта. Она поделилась тем, сколько времени потратил ее супруг на поиски цветов.

На своей странице в Instagram Анна поделилась своими соображениями о том, что букеты стали чем-то обязательным для такого праздника, как Международный женский день. «У меня складывается впечатление, что цветы в этот день становятся просто дежурным знаком внимания», - именно так она прокомментировала сложившуюся традицию. Хилькевич рассказала о том, что это ставит ее в неудобное положение перед мужчинами. Актриса рассказала о том, что ради цветов для всех членов ее большой семьи супругу звезды пришлось находиться в поисках до часа ночи.

Анна рассказала о том, что они приняли решение о букетах на значимых праздниках, в число которых входят и дни рождения. Она предлагает дарить цветы без повода, а не в те моменты, когда все их скупают. Также звезда предложила всех присоединиться к такого рода «флешмобу».