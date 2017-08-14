В Сети шокированы роликом похода дочери Алексея Панина в супермаркет с отцом

Дочь звезды российских фильмов на криминальную тематику Анна Панина показала видео похода в супермаркет вместе с отцом. В Сети шокированы покупками ребёнка, как сообщает VlafTime.

Анна, являющаяся старшей дочерью актёра, показала ролик стиля «повседневная жизнь Паниных». В детской тележке оказались большие банки и бутылки с пивом, причём это, очевидно, было не всеми покупками такого плана. Ребёнок, проходя мимо рядом с алкоголем, вслух шутила, как «пошла приобрести хлебушек». Алексей Панин, который всё это и снимал, веселился. Однако фанаты с его реакцией не согласились.

Актёр известен не только за свои роли, но и за пьяные дебоши. Из-за этого у него есть проблемы с получением полного опекунства над дочерью. Алексей Панин уверяет, что очень любит её, и регулярно выставляет в Instagram доказательство того, как они хорошо проводят время вместе. Однако в супермаркете Анна везёт тележку с алкоголем, а в другом ролике, также из Сети, катается на гироскутере, где в качестве музыкального сопровождения подключён «шансон». Люди не считают это проявлением любви и заботы актёра о дочери.