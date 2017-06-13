Ксения Бородина отпраздновала 35-й День Рождения в Италии

8 марта ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной исполнилось 35 лет. Праздник звезда в окружении друзей и близких решила отметить в Милане (Италия), снимками с отдыха Бородина делится в своем Instagram.

В своем Instagram-аккаунте Ксения Бородина разместила ряд снимков с празднования своего Дня Рождения. На фото изображены сама ведущая, ее муж и подруги. К своему путешествию Бородина придумала новый хештег «боромилан35».

В аккаунте звезды регулярно появлялись снимки и видео в разделе Stories. Из них стало понятно, что Бородина в День своего Рождения получила от мужа подарки от известных брендов Gucci и Cartier. Также пользователи смогли оценить весь «размах» празднования, на которое все подруги и сама Бородина надели модные дизайнерские платья.

Однако, помимо поздравлений с 35-летием Бородина получила и массу критики. Некоторым показалось, что ведущая «Дом-2» ждет ребенка, так как праздничное платье невыгодно подчеркнуло живот, который стал казаться «округлившимся».

Большинство пользователей пожелали Ксении Бородиной успехов, отметив ее как счастливую мать, жену и успешную бизнесвумен. Однако, завистливые пользователи назвали все снимки «показухой и колхозом», утверждая, что звезда тратит деньги, не думая о нуждающихся. По мнению таких комментаторов, Бородиной стоил пожертвовать средства на благотворительность, а не «прожигать» их в Италии.