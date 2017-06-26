Филипп Киркоров поделился своими впечатлениями о концерте в Кремлевском дворце

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров поделился своими впечатлениями о концерте прошедшем в Кремлевском дворце. Своими мыслями певец поделился на странице в социальной сети.

«Восторг и невероятное послевкусие», - так описал Киркоров свои впечатления о праздничном концерте. Певец открывал уже ставшее традиционным мероприятие, которое собирал модельер Валентин Юдашкин. Также король поп-музыки был ведущим, а пару ему составлял «золотой голос России» Николай Басков.

Видео с самого мероприятия, а так же серию фотографий, Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram. Публикация сопровождалась ссылками на аккаунты практически всех присутствовавших звезд. Особое внимание певец уделил сидевшей в первом ряду Алле Пугачевой, отметив, что ее присутствие сделало вечер еще торжественней.

Подписчики отметили, что концерт доставил им удовольствие, но напомнили Киркорову о том, что не все участники упомянуты в публикации.