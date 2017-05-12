Звезда «Универа» Анна Хилькевич: «няня едва не убила моего ребенка»

Анна Хилькевич, известная как актриса «Универа» и новоявленная владелица маникюрного бизнеса, не стала жертвовать карьерой и наняла для своей дочери Арианны няню. Однако, звезде не везет, добросовестные работницы попадаются ей редко, предпоследняя, пятая, подвергала ее 2-летнюю дочь опасности и «едва не убила» малышку.

Как рассказала Анна Хилькевич, ей в течении долгого времени не везет с няней для ее дочери Арианны. Когда звезда родила ребенка, она не стала засиживаться в декрете и прибегла к помощи нянь. Однако, в каждой из нанятых работниц Хилькевич видела изъяны, что не позволило им на долго задержаться на посту няни дочери Хилькевич.

Последнюю няню она выгнала со скандалом. По словам Хилькевич, женщина, которую она наняла, имела правильно-поставленную речь, хорошо занималась воспитанием и развитием Арианны, но доверия все же не вызывала. Оказалось, что подозрения актрисы были не беспочвенными.

Вскоре она узнала, что няня могла вытирать поверхность стола и лицо ее дочери одной и той же тряпкой. Более того, подруги Хилькевич показали ей снимки, на которых няня с малышкой на руках перебегает дорогу в неположенных местах.

Хилькевич попыталась поговорить с горе-няней, но та все отрицала. Работница отказалась признать, что подвергла дочь актрисы опасности. Хилькевич не стала терпеть обмана и неподобающих выходок – няня уволена. Сейчас актриса наняла уже шестую по счету работницу и надеется, что ее надежды не будут разрушены вновь.