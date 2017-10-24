В Самаре пьяный Ефремов задержал спектакль и матом‍ посылал зрителей

В театре Самары прошел спектакль "Не становись чужим", главную роль в котором сыграл известный артист Михаил Ефремов. Впрочем, не все были ему рады. Актриса театра Алла Коровкина поделилась, что он задержал начало, был пьян и матом посылал зрителей.

С большим нетерпением многие жители Самары ожидали начала спектакля "Не становись чужим", который был назначен на 7 марта. Зрители заплатили за свои билеты от четырех до восьми тысяч рублей, так как хотели увидеть известного актера Михаила Ефремова и посмотреть на его профессиональную игру. Тем не менее, после спектакля большинство зрителей остались недовольны.

В этом же ключе выразилась актриса Коровкина. Она, как и многие другие. заметила, что Ефремов во время спектакля вел себя немного странно, не говоря уже о том, что он задержал начало. Кроме того, вопиющим неуважением к публике она посчитала то, что несколько раз в сторону зрителей он позволил себе выразиться матом. По словам актрисы театра, многие ушли еще до того, как был первый перерыв.