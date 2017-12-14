Унты с вечерним платьем: в сети обсуждают безвкусный наряд Волочковой‍

В сети стали обсуждать наряд известной балерины Анастасии Волочковой, который многие сразу определили как безвкусный. Она опубликовала фото, где вместе с любовником Михаилом Лагиным стоит в удлиненном вечернем платье и меховых унтах.

В день 8 Марта прима-балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем профиле Instagram серию фотографий, где показала, какой наряд выбрала себе на праздник. По достоинству пользователи фотохостинга оценили платье изумрудного цвета, в которое та была облачена. Оно удлиненное с вырезом сбоку и имеет не слишком открытое декольте. Тем не менее, образ Волочковой все равно обрекли под определение "безвкусный". Все из-за того, что фанатам не понравилось сочетание утонченного платья с громоздкими меховыми унтами.

По обычаю в комментариях под снимком начался спор. Кто-то пытался защитить своего кумира, объясняя, что унты - это ее любимая обувь, в которой ей удобно и комфортно. Другие же на это возразили, что личность она публичная и знает, что стиль будут обсуждать. По их мнению, если Волочкова хотела подчеркнуть стройность ног, то ей следовало надеть элегантные туфли на каблуке. Кроме того, ей также посоветовали носить колготки, так как розоватый цвет ее ног, по мнению хейтеров, смотрится отнюдь не привлекательно.