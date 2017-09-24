Поклонники раскритиковали Валерию за «неудачный наряд» и «обвисшую грудь»

Певица Валерия поделилась снимком своего образа, который она выбрала для похода в Кремлевский дворец на шоу модельера Валентина Юдашкина. Необычный наряд вызвал массу негативных комментариев и словам о том, что у Валерии «обвисшая грудь» и полностью «отсутствует чувство вкуса».

Модный наряд Валерии не пришелся по вкусу многим пользователям. Под снимком, который певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте, собралась массе нелестных комментариев и насмешек. Для вечера Валентина Юдашкина, который проходил в Кремлевском дворце, Валерия надела необычное наряд: кожаные юбка и корсет с белой водолазкой.

По мнению пользователей, в данном образе Валерия неудачно продемонстрировала свою «обвисшую грудь». Некоторые порекомендовали звезде приобрести подтягивающее белье.

Нашлись и те, кто оценил образ Валерии, назвав его «оригинальным и смелым». Однако, большинство осудили наряд, не разделив мнение комментаторов, которые похвалили певицу за «стиль и шик». Также появились и слова о том, что Валерии не стоит проводить эксперименты со своим образом в «таком возрасте».

Так или иначе, снимок собрал почти 30 000 лайков. Пользователи продолжают спорить, нравится ли им наряд и есть ли в нем что-то особенное. Сама Валерия на нелестные отзывы не отвечает, предпочитая не вмешиваться в словесные перепалки с поклонниками.