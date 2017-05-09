В день 8 марта Киркоров поздравил Пугачеву признанием в любви

Филипп Киркоров в день 8 марта обратился ко всем женщинам и отметил дам из своего близкого окружения, поздравления коснулись его дочери, родственниц и няни. Особое поздравление певец адресовал «женщине, которая поет», назвав ее «Главной и Яркой» женщиной.

В своем Instagram-аккаунте Филипп Киркоров поздравил женщин с праздником 8 марта. Певец отметил свою дочь, своих родственниц и многих других близких ему дам. Свой пост с поздравлением он начал с признания в любви.

Киркоров по-особенному отметил поздравление с праздником весны к Алле Пугачевой. Он не писал ее имени, но употребил эпитеты, характерные именно для Примадонны. Ее он назвал «женщиной, которая поет», отметив также ее как «Главную и Яркую». Киркоров также указал, что в лице Примадонны он поздравляет всех «Див», которые приносят счастья миллионам человек.

Многие пользователи отметили искренность Киркорова и заявили, что он ведет себя «по-мужски» и не отрицает значимости Примадонны. Эта женщина, уверенны комментаторы, навсегда останется в сердце певца. Нашлись и те, кто упрекнул Киркорова, назвав его «слабым». По мнению таких пользователей, певцу стоило «бороться» за Пугачеву, а он ее «уступил» Галкину.