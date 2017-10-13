Порноактриса бросила 72-летнего миллионера из-за плохого секса и страха, что тот умрет от инфаркта

Тайская порноактриса, бросившая карьеру в фильмах для взрослых из-за буддизма, решила развестись со своим супругом – 72-летним миллионером, с которым она создала семью в 2007 году. Причиной для развода стала нехватка секса и опасения, что пожилой муж может умереть во время полового акта из-за инфаркта.

Нонг Нэт – известная 33-летняя порноактриса. В 2017 году она вышла замуж за 72-летнего миллионера Гарольда Дженнингса Несланда. Их брак не продлился и года, а поводом для разрыва стал плохой секс.

Как рассказала сама экс-актриса в фильмах для взрослых, ей не хватало секса, а ее пожилой муж не мог удовлетворить всех потребностей знойной порнозвезды. Более того, она стала бояться, что во время секса с ней ее супруг может скончаться от инфаркта.

Нонг Нэт призналась, что ее пугал тот факт, что пожилой миллионер погибнет из-за страстного секса. Теперь она в поисках нового любовника и выдвинула для него ряд требований. Чтобы стать партнером и избранником экс-порноактрисы, мужчине следует пройти «кастинг».

Претенденту стоит предоставить данные о своих доходах за последние 5 лет, информацию о национальности, о весе и росте. Помимо этого, кандидату нужно высылать фотографии, что значительно увеличит шансы на выбор, заявила порноактриса, бросившая миллионера из-за нехватки секса.