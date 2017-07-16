Волочкова о своей свадьбе: «Моя свадьба была красивее, чем свадьба принца Уильяма»

Анастасия Волочкова откровенно рассказала о своей свадебной церемонии с Игорем Вдовиным, которая состоялась в 2007 году. Балерина призналась, что ее свадьба, вошедшая «в историю по количеству упоминаний и по своем размаху», обошлась ей в крупную сумму, супруг же за проведение мероприятия не платил.

Как рассказала Волочкова, ее свадьба была «царской». Для того, чтобы почувствовать себя «королевишной или царицей», балерина решила первый день свадьбу проводить в Екатерининском дворце в Петербурге. По словам скандальной звезды, масштабы свадьбы вынудили ее согласовывать все мероприятие с городской администрацией.

На свадьбу к Волочковой и Вдовину было приглашено 350 человек. На это число людей пригласили 400 специальных аниматоров и актеров, которые развлекали гостей. Балерина несказанно довольна проведением церемонии и не жалеет, что ее брак с бизнесменом распался. Не без скромности она заявила, что ее свадьба превзошла по своему масштабу и «размаху» свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон.

Оказалось, что вся церемония была неофициальной. Формально, свой брак Волочкова и Вдовин не регистрировали. Помимо этого, пара не венчалась в церкви, они обменялись признаниями в любви и назвали это «помолвкой».

По словам Волочковой, за всю свадьбу фактически платила она. Балерина занимала своему тогда еще избраннику деньги. В итоге, долг Вдовина перед Волочковой составляет 3 миллиона долларов. За саму церемонию она заплатила 1,5 миллиона евро.