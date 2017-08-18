Худшее 8 марта: Александра Гозиас опубликовала личное пьяное поздравления от мужа

Экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас в расстроенных чувствах опубликовала личное поздравление, которое ей прислал пьяный муж Константин.





Пара, которую поклонники называют стоящей друг друга, не скрывает от публики свои неурядицы. Так открыться зрителю решила и Александра. В день, когда девушки всего мира купаются в романтике, Александра чуть не утонула в собственных слезах. «Такого *** я не получала в жизни! Мало того, что не было звонка, поздравлений…И искусственные цветы дарят в других местах. Пусть тебе будет стыдно!» - негодует разочарованная Гозиас.



Действительно, пьяный Константин, повязав на голое тело галстук, принялся зачитывать на камеру странный текст-признание в любви для своей супруги. Но она не оценила подарок. Хотя кто бы оценил «пьяный бред», который подкрепили букетом пластиковых цветов. Как оказалось, видео было отправлено Александре лично, о чём сообщил её муж. Но девушка не постеснялась выставить его в Сеть, за что получила массу гневных отзывов. «Близкие так не поступают! Реально личное!», «Удалите, не позорьтесь, не унижайтесь до такого. В сами выбрали себе такого мужика», - пишут поклонники, но 8 марта сделать счастливее удалённое видео уже не сможет.