Пьяная Ольга Бузова устроила дебош в поезде во время поездки по Дальнему Востоку

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова устроила пьяный дебош в поезде во время переезда между городами Дальнего Востока. Об этом в соцсети сообщил попутчик знаменитости.

Как рассказал очевидец произошедшего, поздним вечером он находился в вагоне-ресторане поезда, когда туда буквально влетела пьяная Ольга Бузова. Звезда заказала алкоголь и своим развязным и вызывающим поведением стала провоцировать администрацию. Ей несколько раз сделали замечания, однако телеведущая продолжала пить и бушевать.

В связи с эти администрации пришлось буквально выпихивать Бузову из ресторана. Звезда начала сопротивляться и кричать, но все же в компании своей команды позднее покинула вагон-ресторан. При этом молодые люди прихватили с собой еще несколько бутылок алкоголя и отправились в купе.

Очевидец сообщил, что Бузова продолжила распивать алкогольные напитки в своем купе, однако в вагоне-ресторане больше не появлялась.