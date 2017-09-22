Размахивая топором, Волочкова поздравила женщин с 8 марта

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова решила поздравить всех женщин с 8 марта и опубликовала довольно интересный снимок. В кадре балерина стоит на улице в легком платье, а в руках держит топор и кусок льда, показывая, чем занимается сильная женщина в Международный женский день.

Как рассказала Волочкова, она намеревалась начать свой день с купели, однако вода в бане замерзла и ей пришлось изрядно потрудиться, размахивая топором. Несмотря на это, балерина в праздничный день находится в прекрасном настроении, демонстрируя это своим постом. По словам Волочковой, несмотря на лед в купели, на улице и во дворе дома, в ее душе царит любовь и жара.

Остается неизвестным, почему при рубке льда балерина не обратилась к своему новому возлюбленному, однако фанаты полагают, что таким образом Волочкова решила продемонстрировать свою силу и независимость.

Стоит отметить, что с утра Волочкову и ее дочь порадовал и биологический отец Ариадны. Он прислал несколько корзин с цветами, чтобы поздравить девушек с 8 марта.