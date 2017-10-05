«Аферистка!»: Ольга Бузова разозлила поклонников розыгрышем iPhone X в рекламе нового фильма

Ольга Бузова, рекламируя новый фильм «За гранью реальности», решила также разыграть iPhone X, однако только разозлила этим фанатов, посчитавших её «аферисткой», как сообщает VistaNews.

Сюжет фильма – история компании, устраивающей множество афер. Ольга Бузова решила его прорекламировать в Instagram, привлекая поклонников новым смартфоном, однако подписчики не оценили. Они написали, что лучше певице более подобные розыгрыши не делать, потому что это «смешно».

«Аферистка говорит об аферистах», - так прокомментировала запись Бузовой одна поклонница. Некоторые также отметили, что фильм им не кажется интересным по описанию, посчитав его только переделкой другого известного киношедевра.