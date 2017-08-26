Новый трек Бузовой за минуту установил мировой рекорд‍ на iTunes

8 марта примерно в часть ночи известная певица Ольга Бузова опубликовала в своем профиле Instagram, где подписана как @buzova86, видеообращение, где рассказала, что всего за 1 минуту ее новый трек "Она не боится" побил мировой рекорд на iTunes.

Ни для кого не секрет, что у Ольги Бузовой существует много хейтеров, которые не любят ее творчество и вообще не воспринимают ее деятельность. Тем не менее, кажется, что ярых фанатов у нее в миллионы раз больше. Накануне певица сообщила о своей очередной победе, которую она достигла благодаря упорному труду. Дело в том, что специально к еждународному женскому празднику она выпустила новый трек под названием "Она не боится". Ольга Бузова была поражена тем, что спустя всего минуту после этого она заняла первое место на музыкальном портале iTunes.

Ранее СМИ сообщали о том, что Ольга Бузова получила серьезную травму и из-за этого , возможно, отменит некоторые концерты, которые были запланированы у нее на ближайшее время.