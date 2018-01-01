Звезда "Дом-2" Саша Черно отказалась заниматься "волшебством" с фанатом за $1000

Не так давно стало известно, что участница телешоу "Дом-2" Саша Черно отказалась заниматься "волшебством" с незнакомцем, который обещал заплатить ей целую 1000 долларов. Девушка заявила, что верна своему возлюбленному Иосифу Оганесяну.

Как известно, на телепроекте "Дом-2" условно секс называют "волшебством", так как аудитория людей, смотрящих передачу, включает в себя подростков и пенсионеров. Чтобы не обсуждать в прямом эфире запрещенные темы, участники заменяют слово "секс" на "волшебство" и без стеснения сообщают окружающим интимные подробности своей жизни.

В то же время в Сети разгораются скандалы относительно того, что многие участниц телепроекта оказывают интим-услуги за деньги. Отмечается, что нынешние участники довольно часто выезжают за Периметр, чтобы ублажить того или иного фаната, так и экс-участницы занимаются эскортом.

Предложение заняться сексом за деньги поступило и Саше Черно. Несмотря на соблазнительную сумму в тысячу долларов, Черно отказалась заниматься "волшебством" с незнакомцем. Она объяснила свой отказ тем, что у нее есть любимый человек, которому она хранит верность.

Остается неизвестным, пошла бы Черно удовлетворить сексуальный фантазии фаната за деньги, если бы в ее жизни не появился Иосиф Оганесян.