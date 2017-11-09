Цымбалюк-Романовская показала на ТВ кадры группового секса своего экс-адвоката‍

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отомстила своему экс-адвокату Элине Мазур и показала на шоу "На самом деле" кадры с групповым сексом, в котором участвует последняя. Многие были шокированы, ведь совсем недавно женщины были заодно.

СМИ сообщают о шокирующем поступке Виталины Цымбалюк-Романовской, которая показала на ТВ кадры группового секса своего экс-адвоката‍ Элины Мазур. Между оппонентками уже достаточно длительное время происходит конфликт, и обе они, как кажется, стараются как можно сильнее насолить друг другу. Совсем недавно экс-адвокат Цымбалюк-Романовской подставила ее, когда рассказала о пьяных выходках, которые та устроила на съемках другой передачи.

Скандальная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская терпеть такие заявления не стала и нашла новые компроматы на Элину Мазур. Так, в эфире шоу "На самом деле" она рассказала, что имеет в архиве видеозапись с групповым сексом, в котором участвовала ее экс-адвокат. Та же в свою очередь заявила, что подаст в суд, если такое покажут на ТВ.