Модель Playboy Лиман из Ростова полуголая каталась на велосипеде‍

24-летняя модель Playboy Мария Лиман из Ростова полуголая каталась на велосипеде‍, а фотографии со своего отдыха позже отправила в Instagram. Они были сделаны на Мальдивах. На них модель предстала в миниатюрных шортиках, которые практически полностью обнажали ее ягодицы.

Накануне 24-летняя модель Playboy, а также телеведущая Мария Лиман поделилась в своем профиле Instagram свежим фото, которое было сделано накануне. На данный момент она находится на Мальдивах. Там она отдыхает и загорает под ярким солнцем. Также в обязательном порядке она делится со своими поклонниками историями и публикациями о том, как она проводит время. Частью этого также была свежая фотография с пляжа, на которой Мария Лиман предстала полуголая.

Свой пост модель Playboy приурочила к Международному женскому дню, который отмечается сегодня. Она отметила, что сама с нетерпением ожидает приятных сюрпризов, и побудила мужскую половину ни в коем случае не забыть о событии и порадовать своих дам.