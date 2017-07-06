Фото Анастасии Костенко нашли на сайте эскортниц в Турции

Фотографии молодой жены футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасии Костенко, появились на турецком сайте, где эскортницы предлагают свои услуги. Отмечается, что на сайте имеются не только фотографии, но и перечень услуг, которые Костенко якобы готова предоставить клиенту.

В Сети начал разгораться очередной секс-скандал. Так, пользователи соцсетей нашли на одном из сайтов эскортниц, которые занимаются оказанием интим-услуг в Турции, фотографии 23-летней Анастасии Костенко. В объявлении на сайте сказано, что Костенко является одной из самых востребовательных эскортниц в Турции, там ее знают под именем Мира.

Отмечается, что Мира любит заботливых и обходительных клиентов, а также обожает, когда ее приглашают на свидания и шопинги. Также на сайте сообщается, что один час с Мирой стоит 250 евро.

Многие отметили, что Костенко на самом деле не может заниматься эскорт-услугами в Турции. Пользователи считают, что недоброжелатели таким образом решили поссорить Тарасова и Костенко, потому взяли ее фото из профиля в соцсети и залили на сайт эскортниц.