Брэд Питт больше не мечтает вернуться в семью

Агент американского актера Брэда Питта проинформировал средства массовой информации, что звезда Голливуда больше не стремится вернуться обратно в семью. Таким образом, Питт поставил большую точку на отношениях с Анджелиной Джоли.

Инсайдер проинформировал, что на данный момент Брэд Питт серьезно занялся творческими проектами, а также рассматривает новые предложения и роли в кино. Актер больше не тоскует по Анджелине Джоли и не мечтает вернуться в семью.

Однако знаменитость будет до последнего добиваться права больше времени проводить со своими шестью детьми. На данный момент Питт видит детей редко и только под присмотром сотрудников опекунского совета.