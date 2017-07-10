Настасья Самбурская порадовала фанаток в честь 8 марта "лесбийским" фото

Сегодня, 20:30 \\ Шоу-бизнес

Знаменитая российская актриса Настасья Самбурская решила поздравить всех женщин с 8 марта весьма необычным фото. Она опубликовала снимок, на котором целуется с девушкой, и отметила, что женщины являются лучшими существами на планете.

 На фото Самбурская запечатлена с девушкой, которую нежно целует в губы. В комментарии под снимком она поздравила всех девушек с 8 марта и заявила, что женщин по праву можно считать лучшими существами на планете. В комментариях подписчики также поздравили актрису с праздником и пожелали ей найти любимого человека.

 Другие же обратили внимание на такой себе "лесбийский" снимок и отметили, что публиковать такие фото крайне неприлично, ведь на аккаунт Самбурской подписаны и дети. Мужчины отметили, что не понимают таких снимков, а также заявили, что целоваться с представителем сильной половины человечества актрисе было бы гораздо приятнее.

Сама Настасья пока никак не стала комментировать негативные отзывы пользователей, лишь отметила, что данное фото было сделано около 10 лет назад.

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Автор - Наталья Черная
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