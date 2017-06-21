Садальский предложил Пригожину пройти ДНК-тест

Актер Станислав Садальский обнаружил поразительное сходство с продюсером Иосифом Пригожиным. Причиной тому послужили опубликованные в Instagram фотографии, посмотрев на которые пользователи Сети порекомендовали пройти ДНК-тест.

Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в социальной сети несколько детских фотографий. Станислав Садальский посмотревший фотографии удивился своей схожестью с продюсером. Артист рассказал, что при первом просмотре фотографий подумал о том, что снимок сделан во время очередных съемок еще в Советском Союзе. Если бы публикация не содержала подписи, то он не смог бы угадать в ней известного продюсера, который на снимке является учеником 10-го класса.

Сам Садальский поделился своими мыслями о том, что данный факт может стать сюжетом очередного ток-шоу с Борисовым или Малаховым. По его мнению, история может развернуться похлеще, чем с Мишулиной и Еремеевым. Подписчики скандального актера просмотрели и другие фотографии звезд, согласившись, что сходство очень поразительно.