Баста в честь 8 марта выпустил клип к песне "Буду"

Популярный российский рэпер Василий Вакуленко в честь 8 марта выпустил новый клип на песню «Буду». Самого же Басты в кадре не оказалось, а видеоряд зрители назвали сложным для восприятия.

Презентация песни «Буду» состоялась в 2017 году. За это время она не стала пользоваться огромной популярностью, а её успех превзошла композиция «Сансара» и «Папа What`s Up», премьеры которых состоялись в прошлом году. Режиссёром клипа «Буду» стал Олег Червоняк, а в качестве оператора выступил Игорь Волков. В главной роли Владимир Верёвочкин и Кристина Колес на песню Басты пытались продемонстрировать необычные отношения между мужчиной и женщиной. Согласно тексту, молодой человек очень любил свою вторую половинку и готов был искать её по всему свету.

Но в клипе показано другое видение происходящего: романтик находит любовника своей возлюбленной и в безлюдной местности убивает его. При этом, повсюду видится образ девушки в исполнении Кристины Колес. Именно она и пытается остановить Верёвочкина от убийства, но ей это не удалось. Клип «Буду» наполнен серыми пейзажами безлюдной пустыни, переживаниями и грустными эмоциями. Сам же Баста не оказался главным героем клипа «Буду». В декабре 2017 года он анонсировал клип, который снимался в пустыне, но ранее продемонстрированных пейзажей в «Буду» не оказалось. Возможно, речь шла о другой песне.