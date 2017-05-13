Одинцова в открытом купальнике показала соблазнительное видео‍

Виктория в открытом купальнике сняла соблазнительное видео‍, которое позже показала в своем аккаунте фотохостинга Instagram. Ролик был отснят в бассейне, сообщают российские таблоиды.

Накануне в профиле известной модели Виктории Одинцовой появилось соблазнительное видео. Не прошло и суток с тех пор, как она его опубликовала, а поклонники уже успели собрать на нем почти 500 тысяч отметок "Нравится". Хотя в ее профиле много откровенных фотографий, это видео фанаты встретили по-особенному.

На нем стройная модель в открытом белом купальнике демонстрирует свои шикарные формы. То погружаясь, то выныривая из воды, она показывает идеальные упругие ягодицы и пышную грудь. Мокрые волосы Одинцовой добавляют результату видеосъемок эротичности. Видео сопровождается приятной музыкой.

Стоит отметить, что Одинцова не в первый раз показывает провоцирующие публикации. Шесть дней назад в ее аккаунте появилось фото, на котором она позирует с абсолютно обнаженным мужчиной.