72-летняя Хелен Миррен показала фотографии без макияжа‍

72-летняя Хелен Миррен в своем аккаунте Instagram показала фотографии, где она готовится к церемонии вручения престижной премии "Оскар" и пока остается без макияжа‍. Фанаты актрисы отметили ее красоту, даже когда на ее лице вообще не было косметики.

Замечено, что, когда многие знаменитости прекрасного пола публикуют свои фотографии без макияжа, часто после этого на них обрушивается шквал критики. Тем не менее, так не произошло, когда свою естесственную красоту показала известная американская актриса Хелен Миррен. В свои 72 года она хорошо сохранилась и вовсе не выглядит на свой возраст, считают ее поклонники. Их мнение не изменилось, даже когда она опубликовала фотографии, на которых предстала без макияжа.

Так, в Instagram Миррен появилось несколько снимков, на которых она демонстрировала, как готовится к церемонии "Оскара". Она сделала селфи, когда визажист еще не преступила к своей работе. Позже фотографии были буквально осыпаны приятными комментариями в сторону уже не молодой актрисы.