Божена Рынска больна и может не дожить до весны

Скандально известная писательница Божена Рынска рассказала фанатам, что серьезно заболела. По словам светской львицы, у нее закончились силы и она не сможет дожить до весны.

На своей странице в соцсети Рынска рассказала, что простудилась и теперь вместо важных дел целыми днями лежит в кровати. По ее словам, это началось еще в пятницу, когда ее домработница вышла на работу и начала кашлять в сторону хозяйки. Рынска тут же подхватила грипп и слегла с температурой 37,2 градуса. Она отметила, что чувствует себя довольно плохо и постоянно лежит в затемненной комнате, пытаясь справиться с болезнью.

Также в своем посте Божена Рынска процитировала Илью Эренбурга: "Вот как у Эренбурга что значит, в мартовские стужи, когда отчаяние гнетет, все ждать и ждать... у меня больше нет сил ждать весны. Силы кончились".

Поклонники писательницы тут же принялись жалеть ее и советовать, как лучше и быстрее излечиться от заболевания. Самые знающие отметили, что у Рынской вовсе не грипп, а ОРВИ, которое лечится большим количеством воды и физраствором в нос.