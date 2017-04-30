Сеть взвыла от фото голой Ким Кардашьян, поедающей лапшу

Обнаженная Ким Кардашьян, прикрывающая лапшой грудь, в очередной раз взорвала Сеть. Кто бы мог подумать, что знакомство с кухней Японии может пройти именно в подобном амплуа.

Никому не секрет, что американская телеведущая Ким Кардашьян знаменита на весь мир своим скандальным образом и частыми экстравагантными выходками. Несмотря на то, что светская львица является матерью, это все равно не мешает ей публиковать в социальных сетях свои откровенные фото.

Таким образом, сегодня, в преддверии Международного женского дня, Кардашьян выставила в своем аккаунте в Instagram фото из их семейного путешествия в Японию. На снимке телеведущая позирует обнаженной с миской лапши в руке. Именно этот элемент посуды прикрывает все известные прелести звезды.

Нужно отдать Ким Кардашьян должное, поскольку она определенно знает, что именно понравится широкой публике, и за сутки фото знаменитости набрало более 2,5 миллионов отметок "Мне нравится".