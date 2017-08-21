Известная модель Анюта Рай рассказала, как правильно ухаживать за кожей. В Instagram знаменитость раскрыла для поклонников методику, которой пользуется и сама.

Анюта Рай отметила, что её часто спрашивают, как же ей удаётся делать так, чтобы кожа всегда была идеальна, несмотря на перелёты, путешествия и нахождение на жаре. «Важный момент - правильное очищение и питание кожи. Мой ежедневный комплекс ухода - чистка и крем (утром и вечером) + несколько минут массажа для тонуса кожи и лучшей впитываемости», - подчеркнула Анюта Рай.

Запись, в целом, имела рекламный характер, поскольку далее указывалось средство, с помощью которого модель проделывала всё это. Однако большая часть поклонников всё равно нашли советы полезными, поблагодарив свою любимицу за них. Некоторые, впрочем, резко раскритиковали Анюту Рай за рекламу, отметив, можно было бы обойтись и без неё в данном случае, если она действительно заботится о фанатах, как сообщает «Версия.Инфо».