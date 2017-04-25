Анна Хилькевич устала от преследования "террористов"

Знаменитая актриса Анна Хилькевич, которая получила большую известность после роли Маши Беловой в сериале "Универ: Новая общага", рассказала о преследовании террористов. Так актриса называет слишком навязчивых и неадекватных поклонников.

На своей странице в соцсети Хилькевич рассказала, что ее красота часто доставляет проблемы не только самой актрисе, но и ее мужу Артуру Волкову. Она устала от преследования навязчивых поклонников, которых называет террористами. По словам актрисы, многие мужчины звонят ее директору и просят устроить встречу с Хилькевич за деньги. Анна отмечает, что в этом не было бы ничего странного, если бы мужчины просто восхищались ее творчеством, однако у них явно "нездоровые" намерения.

Также она рассказала историю, которая произошла с ней еще до замужества и рождения дочери. Хилькевич отметила, что как-то ехала на кабриолете и ей подал сигнал симпатичный молодой человек на приличной машине. Они не стали знакомиться, однако вечером мужчина ей позвонил. Несколько дней актриса созванивалась с фанатом, однако после узнала, что он женат и прекратила все общение.

Позднее она встретила будущего мужа и это просто привело в бешенство фаната. Он стал звонить и кричать, что место Артура должен быть занять он, из-за этого Хилькевич даже пришлось сменить номер. Тогда фанат узнал ее адрес и начал присылать странные подарки, например, сухие цветы, а также оставлять записки весьма непонятного содержания.

Все это раздражает мужа Хилькевич, однако Анна уверяет, что никакие, даже самые ярые фанаты не смогут ее разлучить с любимым.