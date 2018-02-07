"Реклама важнее дочери": Дана Борисова своим поступком шокировала поклонников

Телеведущая Дана Борисова, борющаяся с наркотической зависимостью, удивила поклонников своим поведением. В записи о выступлении своей дочери на концерте в честь 8 марта она в первую очередь напомнила о рекламе цветов, забыв про успех 10-летней девочки.

Полина Аксёнова 7 марта выступала в школе в рамках концерта в честь 8 марта. Её мать, Дана Борисова, опубликовала пару снимков с рекламой магазина цветов, а уже после рассказала, как пела дочь на концерте. Это возмутило поклонников. Они акцентировали внимание на том, что для Борисовой заработок и реклама оказались важнее дочери.

«Ужас просто, а на что ты ещё готова ради денег? У тебя же Полинка выступала, а ты всё про цветы», - написала одна из недовольных подписчиц. В основном всё же поклонников порадовал улыбка на лице Борисовой, что довольно-таки редко можно встретить на фото. Часть подписчиков пожелала больше времени уделять своей семье, а не заработку денег. Всего за пару минут после публикации фото оценили свыше 10 тысяч человек.