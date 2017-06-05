"Не пиарься за мой счет": Самбурская жестко отреагировала на комментарий Бони

Знаменитая актриса Настасья Самбурская в скором времени может спровоцировать очередной скандал с коллегой по цеху. На этот раз актриса жестко отреагировала на комментарий телеведущей и экс-участницы "Дома-2" Виктории Бони на ее странице и попросила "телестроительницу" пиариться иначе.

На своей странице в соцсети Настасья Самбурская опубликовала пост. в котором рассказала, как блокирует хейтеров, которые оставляют неприятные для нее комментарии. На этот пост отреагировала Виктория Боня и рассказала, как она поступает с хейтерами. Она заявила, что никогда их не блокирует, а позволяет недоброжелателям умирать от зависти.

Самбурская ответила на "совет" Бони и попросила ее пиариться на страницах других звезд, а не актрисы. Актриса заявила, что с телеведущей они не являются друзьями, потому раздавать советы и комментировать ее посты вовсе не обязательно. По мнению Самбурской, Боня сделала это для того, чтобы комментарий телеведущей показывался внизу страницы и подписчики переходили на ее аккаунт.

Пользователи соцсети во многом поддержали Самбурскую, однако есть те, кто встал на защиту Бони. По их словам, телеведущая просто решила поделиться с актрисой своими методами, а та бесцеремонно ее "отшила".

Стоит отметить, что сама Виктория Боня пока никак не отреагировала на выпад Настасьи Самбурской, однако, возможно, в скором времени это произойдет.